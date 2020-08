Lampedusa, primi 350 migranti imbarcati sulla nave quarantena (Di martedì 4 agosto 2020) Sono iniziate questa mattina, per poi essere interrotte a causa del maltempo, le operazioni di trasferimento dei primi migranti dall'hotspot di Lampedusa, al collasso ormai da giorni, alla nave quarantena Gnv Azzurra ormeggiata a Cala Pisana.I primi 350 cittadini tunisini sono stati imbarcati a gruppi di 10 persone, scortati dai volontari della Croce Rossa e distribuiti nei vari ponti della nave che potrà ospitare fino a mille persone. Il trasferimento è al momento previsto per tutti i migranti dell'hotspot situato in contrada Imbriacola e solo quando la struttura verrà svuotata si potrà procedere al trasferimento di migranti da altre strutture italiane.Il trasferimento è stato ... Leggi su blogo

Agenzia_Ansa : #Lampedusa, i primi 250 migranti imbarcati sulla nave per la quarantena, dislocati a gruppi di dieci sotto il con… - Fabio64356227 : da grillino antisalviniano e nn razzista! se li riportassimo al loro paese? Imbarcati i primi 350 migranti per qua… - _fiorucci : RT @CesareSacchetti: 250 immigrati clandestini tunisini stanno soggiornando sulla nave Gnv Azzurra a spese degli italiani. C'è un solo modo… - LaPiKkO : RT @CesareSacchetti: 250 immigrati clandestini tunisini stanno soggiornando sulla nave Gnv Azzurra a spese degli italiani. C'è un solo modo… - AgnelloMistico : RT @CesareSacchetti: 250 immigrati clandestini tunisini stanno soggiornando sulla nave Gnv Azzurra a spese degli italiani. C'è un solo modo… -