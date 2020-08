Juventus, Dybala ancora a parte: l’argentino spera di esserci con il Lione (Di martedì 4 agosto 2020) Paulo Dybala ha svolto un allenamento personalizzato: nel primo giorno di lavori della settimana che porterà alla sfida contro il Lione, match valevole per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019/2020, il calciatore della Juventus ha lavorato a parte. Lo staff medico bianconero monitorerà le sue condizioni di giorno in giorno, cercando di farlo rientrare in tempo per sfidare i francesi”. Leggi su sportface

