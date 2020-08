Incendi: nel grossetano bruciati 50 ettari di bosco, in Basso Molise A14 chiusa per due ore (Di martedì 4 agosto 2020) Le raffiche di vento che soffiano fino a 25 chilometri orari rendono difficoltose le operazioni di contenimento del vasto Incendio che sta divampando in località Tenuta di Bagnolo, nel comune di Civitella Paganico (Grosseto), dove, oltre alle squadre di terra dell’organizzazione Aib, sono già sul posto due elicotteri regionali e un Canadair della flotta nazionale ed un secondo Cananadair è in arrivo. La stima della superficie percorsa dalle fiamme è al momento superiore ai 50 ettari di bosco misto di leccio e pino marittimo. Si sono verificati salti di fiamma fino a 200 metri di distanza. La sala antIncendi boschivi regionale ha attivato le figure operative di massima specializzazione, analisti e gruppi addetti all’uso del fuoco (Gauf) e l’unità di coordinamento ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Incendi nel Incendi all’Aquila, le fiamme si avvicinano alle case: 300 persone al lavoro per domare i roghi Il Fatto Quotidiano Roma, nuovo rogo nel bosco di Monte Ciocci. Incendio a Le Rughe, vivaio evacuato

Brucia ancora il bosco di Monte Ciocci, nel municipio XIV, a Roma Nord. Dopo il rogo della scorsa settimana, le fiamme sono divampate in prossimità di via Domizia Lucilla. Dalle 12 sono al lavoro cinq ...

Incendi: aiuti alle famiglie con animali domestici in caso di evacuazione

Nel caso – al momento ancora non previsto – di evacuazione dalle zone prossime agli incendi che stanno interessando una parte del territorio comunale dell’Aquila dallo scorso 30 luglio (Arischia, Pett ...

