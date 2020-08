Gwent: The Witcher Card Game si prepara alla seconda stagione col ritorno del Viaggio (Di martedì 4 agosto 2020) CD Projekt Red ha annunciato il ritorno del Viaggio nella seconda stagione di Gwent: The Witcher Card Game Gwent: The Witcher Card Game si prepara all’inizio della seconda stagione con il ritorno del Viaggio. Si tratta di un sistema di progressione che permette ai giocatori di sbloccare nuovi elementi cosmetici salendo di livello. Sembra che la nuova modalità sarà incentrata sul personaggio di Ciri, uno dei più amati dai fan della serie fantasy distribuita da Bandai Namco. Il Viaggio permetterà ai giocatori di Gwent di sbloccare ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : Gwent: The Witcher Card Game si prepara alla seconda stagione col ritorno del Viaggio #CDProjektRED… - GamingTalker : GWENT The Witcher Card Game, è iniziata la seconda stagione del Viaggio -