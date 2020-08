GP Repubblica Ceca, Quartararo: “A Brno lotterò per salire sul podio” (Di martedì 4 agosto 2020) “Brno è un circuito che mi piace molto. L’obiettivo è lottare per salire sul podio“. Dopo un avvio da urlo Fabio Quartararo è pronto per scendere in pista a Brno in occasione del Gran Premio della Repubblica Ceca. Reduce dalla doppia vittoria ottenuta a Jerez de la Frontera, il pilota francese del team Petronas è consapevole che nel terzo round potrebbe incontrare qualche difficoltà in più nella scalata al primo posto: “In questa settimana a casa mi sono goduto le vittorie ottenute a Jerez ripercorrendo mentalmente i primi due round di questo 2020 – ha dichiarato El Diablo -. Anche se non è il più adatto alla nostra moto, sappiamo dall’anno scorso che possiamo essere veloci e che abbiamo le ... Leggi su sportface

VoltItalia : Supportiamo le famiglie disposte a sottoporsi a test autopagati e quarantena fino ad un risultato negativo o di 14… - sportface2016 : #MotoGP | #Quartararo: 'A #Brno lotterò per salire sul podio' #CzechGP - sportli26181512 : #Altrenotizie #LosportinTV MotoGp, tutto pronto su DAZN per il Gran Premio della Repubblica Ceca: Dopo il back to b… - BibbiaGP : ?? Fabio Quartararo arriva a Brno da leader assoluto con 2 vittorie su 2, ma Yamaha non vince in Repubblica Ceca da… - codeghino10 : RT @Eurosport_IT: Marc Marquez paga a caro prezzo il tentativo di tornare in sella in breve tempo a Jerez de la Frontera ?? ?? #MotoGP | #Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Ceca Gli afrocechi su visibilità, razzismo e la vita in Repubblica Ceca (Parte I) Global Voices Online in Italiano GP Repubblica Ceca, Quartararo: “A Brno lotterò per salire sul podio”

Chi invece cerca un pizzico di fortuna in più è il compagno di box Franco Morbidelli, colpito da un problema tecnico in occasione dell’ultima tappa in Andalusia: “Brno mi piace tantissimo, è un ...

Marc Marquez operato di nuovo salterà Brno: «Eccesso di stress». Sotto accusa la fretta, quelle 20 flessioni e l’ok della Honda

Non lo rivedremo in pista domenica 9 agosto a Brno. Marc Marquez è infatti rientrato in ospedale lunedì 3 per un secondo intervento. La placca di titanio inseritagli nel braccio destro fratturati nell ...

Chi invece cerca un pizzico di fortuna in più è il compagno di box Franco Morbidelli, colpito da un problema tecnico in occasione dell’ultima tappa in Andalusia: “Brno mi piace tantissimo, è un ...Non lo rivedremo in pista domenica 9 agosto a Brno. Marc Marquez è infatti rientrato in ospedale lunedì 3 per un secondo intervento. La placca di titanio inseritagli nel braccio destro fratturati nell ...