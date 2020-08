Gli alieni hanno costruito le piramidi, dice Elon Musk (Di martedì 4 agosto 2020) «Gli alieni hanno costruito le piramidi». È il tweet di Elon Musk, poi cancellato, che ha fatto infuriare l’Egitto. Il messaggio del magnate americano è stato ritwittato centinaia di migliaia di volte, provocando le reazioni dei social e delle istituzioni. È arrivata infatti la replica di Rania Al Meshat, ministra per la Cooperazione internazionale. «Seguo il tuo lavoro con molta ammirazione. Ti invito quindi a esplorare gli scritti su come sono state costruite le piramidi e anche a controllare le tombe dei costruttori di piramidi. Signor Musk, ti stiamo aspettando» ha scritto la ministra invitando Musk a visitare i siti archeologici per prendere direttamente ... Leggi su linkiesta

