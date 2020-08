Gaeta, prima l'incidente poi l'incendio: tutto finisce con due denunce dei carabinieri (Di martedì 4 agosto 2020) Si è concluso con due denunce l'intervento dei carabinieri ieri, 3 agosto, a Gaeta in seguito ad un incidente : deferiti un giovane di 18 anni e un 33enne rispettivamente per per omissione di soccorso ... Leggi su latinatoday

AntonioBracci : #Gaeta ... hanno messo prima il cartello o il palo? - GaetaNews24 : ARENA VIRGILIO 2020 / DOMENICA 16 AGOSTO, ORE 21! IL GRANDE ATTORE DEL CINEMA ITALIANO, VINCENZO SALEMME SCEGLIE G… - fyrewinter : Prima notte passata a Gaeta e non so se è più assurdo avere il wifi o avere una stanza tutta per me - fyrewinter : Pazzesca questa casa a Gaeta dove prende il wifi di Fastweb ma il padrone di casa comunque ci ha dato 50GB quindi p… - portidiroma : #PortodiGaeta Porto commerciale di Gaeta sempre più rispettoso dell’ambiente. Il Presidente dell'AdSP di Majo: “Du… -

Ultime Notizie dalla rete : Gaeta prima Gaeta, prima l’incidente poi l’incendio: tutto finisce con due denunce dei carabinieri LatinaToday Food: "metti una sera a cena" all'Epos - Poggio Le Volpi

Tra i secondi Baccalà fritto con insalata di scarola riccia, olive di Gaeta e pomodorini, Polpette di vitello al limone con purea di patate e rucola fritta. Immancabili i tagli di carne con frollatura ...

Corruzione, chiusa inchiesta sull’autorità portuale: in 9 a rischio processo

Il procuratore aggiunto di Roma Paolo Ielo e il pm Luigia Spinelli hanno chiuso l’inchiesta, avviata nel 2011, su un presunto episodio di corruzione che ha riguardato l’autorità portuale di Civitavecc ...

Tra i secondi Baccalà fritto con insalata di scarola riccia, olive di Gaeta e pomodorini, Polpette di vitello al limone con purea di patate e rucola fritta. Immancabili i tagli di carne con frollatura ...Il procuratore aggiunto di Roma Paolo Ielo e il pm Luigia Spinelli hanno chiuso l’inchiesta, avviata nel 2011, su un presunto episodio di corruzione che ha riguardato l’autorità portuale di Civitavecc ...