“Fuori “. Stefano De Martino, la decisione Rai a sorpresa. E i sospetti portano a Belen Rodriguez (Di martedì 4 agosto 2020) Non riesce a trovare un equilibrio Stefano De Martino tra vita professionale e affettiva. O tutte e due filano come treni o entrambe affondano lentamente come un gommone bucato. Sul secondo aspetto, sulla vita sentimentale cioè, nei giorni scorsi qualcosa sembra essere cambiato tra Belen Rodriguez e Stefano che su instagram hanno condiviso uno scatto molto simile: una luna su un mare notturno. Più una suggestione che altro visto che lei è stata pizzicata diverse volte in atteggiamenti che di equivoco hanno ben poco. Stefano De Martino, da parte sua, ha avvolto la sua vita privata in carta stagnola lasciando passare praticamente nulla di quello che sta affrontando. Il lavoro però è un’altra cosa il taglio dalla televisione ... Leggi su caffeinamagazine

