Conte: ” L’Europa League non è importante per me. E’ una competizione importante per noi tutti” (Di martedì 4 agosto 2020) Conferenza stampa per Antonio Conte alla vigilia della sfida di Europa League che vedrà l’Inter contro il Getafe. Ecco le parole dell’allenatore nerazzurro: Che cosa significa l’Europa League per Antonio Conte? “Non conta se è importante per me. E’ una competizione importante per noi tutti, soprattutto per l’Inter. Parliamo per il noi e non per l’io. Dovremo essere bravi a cercare di dare il massimo senza avere rimpianti. Non sappiamo dove ci porterà il nostro massimo, ma l’importante sarà non avere rimpianti”. Quanta pressione sentiamo? “La pressione giusta, quella che avevamo anche nel finale di campionato per ... Leggi su alfredopedulla

