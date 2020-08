Colloquio Conte-Zhang: tregua armata per l’E.League (Di martedì 4 agosto 2020) Tutte le valutazioni rimandate a dopo l’Europa League, ma la tregua resta una tregua armata. In casa Inter si fanno ancora i conti con la sfuriata di Antonio Conte dopo la vittoria con l’Atalanta: parole che sembrano aver scavato un solco tra il tecnico e la società, anche se ora si attende che la squadra … L'articolo Colloquio Conte-Zhang: tregua armata per l’E.League è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

MatteoBarzaghi : Oggo pomeriggio colloquio cordiale tra il Presidente Steven Zhang e l’allenatore Antonio Conte. È emersa la volontà… - DiMarzio : #Inter | Colloquio Conte-Zhang: emersa la volontà di concentrarsi esclusivamente sull'Europa League - MarcoBarzaghi : nel pomeriggio colloquio cordiale tra #Conte e #Zhang da cui è emersa la volontà di concentrarsi sull'Europa League - Fprime86 : RT @SkySport: Conte e Zhang a colloquio: cosa si sono detti - sportli26181512 : #Governance #Notizie Colloquio Conte-Zhang: tregua armata per l’E.League: Tutte le valutazioni rimandate a dopo l’E… -