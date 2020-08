Caldoro e FI: «Commissariare De Luca. Troppe ombre sulla gestione del Covid in Campania» (Di martedì 4 agosto 2020) L’inchiesta sugli ospedali Covid in Campania, realizzati in fretta a furia a maggior gloria del governatore De Luca, ha rinfocolato la polemica politica. Soprattutto, ha restituito verve e mordente a Stefano Caldoro, cui il centrodestra ha affidato la missione di riconquistare la regione. Sembrava una pratica già archiviata, ma l’irruzione del coronavirus ha a tal punto eccitato De Luca da convincerlo di essere il salvatore della Campania, una sorta di reincarnazione di San Gennaro che ferma con le mani la lava del Vesuvio. Ovviamente, non è così. Ma i suoi monologhi a base di “lanciafiamme” e le sue ordinanze “fuori ordinanza” lo hanno trasformato, elettoralmente, da inseguitore ad inseguito. Si indaga sugli esposti ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Caldoro e FI: «Commissariare De Luca. Troppe ombre sulla gestione del Covid in Campania» - VinGalante : @Antonio_Tajani Azz per fortuna che abbiamo #DeLuca e ce lo vuoi commissariare? Avete candidato Caldoro. Ho detto tutto!!!! - DarioPanzac89 : RT @frido1962: Premio #Giachetti per @Antonio_Tajani !!! La Campania grazie ha #Deluca è appena uscita dal commissariamento causato dalla g… - Riccardo_Tim : RT @frido1962: Premio #Giachetti per @Antonio_Tajani !!! La Campania grazie ha #Deluca è appena uscita dal commissariamento causato dalla g… - EmiliaBalestri1 : RT @frido1962: Premio #Giachetti per @Antonio_Tajani !!! La Campania grazie ha #Deluca è appena uscita dal commissariamento causato dalla g… -

Ultime Notizie dalla rete : Caldoro Commissariare Caldoro e FI: «Commissariare De Luca. Troppe ombre sulla gestione del Covid in... Il Secolo d'Italia Crisi idrica, Ricciardi: ‘Ispettori o commissario al carrozzone Alto Calore Servizi’

“La vicenda delle interruzioni d’acqua in alcune zone del Sannio e dell’Irpinia ha assunto contorni paradossali e s’intreccia alla perfezione con la penuria di risorse idriche scaturita da una gestion ...

Aversa, Caldoro incontra gli operatori del mercato ortofrutticolo

Aversa (Caserta) – Dopo aver bloccato viale Kennedy, mandando in tilt il traffico cittadino, oggi nuova protesta degli operatori del mercato ortofrutticolo davanti alla struttura di viale Europa, sequ ...

“La vicenda delle interruzioni d’acqua in alcune zone del Sannio e dell’Irpinia ha assunto contorni paradossali e s’intreccia alla perfezione con la penuria di risorse idriche scaturita da una gestion ...Aversa (Caserta) – Dopo aver bloccato viale Kennedy, mandando in tilt il traffico cittadino, oggi nuova protesta degli operatori del mercato ortofrutticolo davanti alla struttura di viale Europa, sequ ...