Borse Ue contrastate, Piazza Affari chiude in positivo (Di martedì 4 agosto 2020) Borsa 4 agosto 2020. Andamento contrastato in Europa. Lo spread ritorna a salire. MILANO – Borsa 4 agosto 2020. Dopo l’apertura positiva, i mercati nella giornata di martedì hanno avuto un andamento contrastato soprattutto nel Vecchio Continente dove si è registrata una seduta molto nervosa soprattutto per il timore di un ritorno dei contagi. Borsa 4 agosto 2020 Come detto, in Europa l’andamento è stato contrastato. Alla chiusura Piazza Affari ha registrato un progresso dello 0,88%. Spread in risalita Ritorna, invece, a risalire lo spread. La chiusura è stata fatta a 158 punti base con il rendimento decennale pari a 1,07%. Notizia in aggiornamento Leggi su newsmondo

NewsMondo1 : Borse Ue contrastate, Piazza Affari chiude in positivo - ForexOnlineMeIt : Borse contrastate, #euro in calo - infoiteconomia : Borse europee contrastate nel giorno dell'indice Pmi - infoiteconomia : Borse europee contrastate nel giorno dell'indice Pmi - Swissquote_it : PMI manifatturiero cinese da record, borse contrastate, il petrolio testa il supporto a $40. -

Ultime Notizie dalla rete : Borse contrastate Borse contrastate, euro in calo Rai News Le Borse di oggi, 4 agosto. Wall Street non basta, i listini europei rallentano

MILANO - Le Borse europee procedono contrastate all'indomani di una buona seduta per Wall Street. Il rally dei titoli tecnologici ieri aveva spinto il Nasdaq a chiudere con un robusto +1,47% e aveva ...

Borse Ue contrastate, Piazza Affari chiude in positivo

Ritorna, invece, a risalire lo spread. La chiusura è stata fatta a 158 punti base con il rendimento decennale pari a 1,07%.

MILANO - Le Borse europee procedono contrastate all'indomani di una buona seduta per Wall Street. Il rally dei titoli tecnologici ieri aveva spinto il Nasdaq a chiudere con un robusto +1,47% e aveva ...Ritorna, invece, a risalire lo spread. La chiusura è stata fatta a 158 punti base con il rendimento decennale pari a 1,07%.