Beyoncé, i look capelli più maestosi dall’album «Black is King» (Di martedì 4 agosto 2020) Sono passati pochi giorni da quando «Black is King» di Beyoncé è stato lanciato su Disney+ il 31 luglio, e per molti è diventato un’ossessione. Per vari motivi: per la musica, per i video opulenti, per il messaggio forte di valorizzazione della tradizione, della cultura e della bellezza nera, e inevitabilmente per i beauty look, fatti di acconciature intricate e make-up scenografici. Leggi su vanityfair

Adele cambia look: addio al liscio, i capelli sono ricci per l'omaggio a Beyoncé
Adele, irriconoscibile con il suo nuovo look, omaggia Beyoncé su Instagram
'Grazie, Regina, per averci fatto sentire tutti così amati attraverso la tua arte'. #Adele #Beyoncé
Il nuovissimo look di Adele è un omaggio a Beyoncé

