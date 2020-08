Vuoi un panettone? Adotta un pistacchio! (Di lunedì 3 agosto 2020) Si chiama Fustuq il progetto di crowdfunding che lanciano i due giovani fratelli della Pasticceria Bonfissuto di Canicattì (Ag), Vincenzo e Giuliano Bonfissuto. Nel cuore della Sicilia meno conosciuta hanno trovato delle piante di pistacchio di una specie autoctona in stato di semi abbandono che vogliono riportare alla vita per creare il primo pistaccchieto della zona, a km zero rispetto al laboratorio di produzione, 800 mq in aperta campagna, immersi tra vigneti e mandorleti. Attraverso il crowfunding sulla piattaforma internazionale Kickstarter iniziata il 1 agosto, si vuole raggiungere l’obiettivo di impiantare le prime 70 piante di pistacchio. Tutti i frutti serviranno per rendere ancora più particolare il panettone al pistacchio della pasticceria, che diventerebbe a chilometro zero. Oltre 10 le modalità per sostenere il progetto: dalla ... Leggi su linkiesta

3cuoredidrago : @CavaliereNero_ @DiMarzio @acffiorentina @SkySport Tu invece per poterti comprare il panettone pure le mutande devi… -

Se non hai mai sentito parlare della Pasticceria De Vivo oggi hai la grande occasione di colmare questa lacuna scoprendo una delle eccellenze artigianali più importanti del nostro Paese. La Pasticceri ...

Sardegna, nasce il panettone estivo con frutta/ Rau “Darà una mano alla nostra terra”

Il noto pasticciere Tonino Rau di Berchidda, titolare dell’omonima azienda Rau (15 dipendenti e 2 milioni e mezzo di fatturato), si è inventato un panettone estivo. Si tratta di un gustoso dolce conte ...

