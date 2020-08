Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2020 ore 11:30 (Di lunedì 3 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 3 AGOSTO 2020 ORE 11:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. PARTIAMO DALL’A1 DOVE CI SONO CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E VALMONTONE PER INCIDENTE IN DIREZIONE NAPOLI SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E PONTINA SULL’A24 Roma-TERAMO RIAPERTO IL TRATTO TRA PONTE DI NONA E RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE Roma CENTRO PERMANGONO LE CODE PER LAVORI RIMANGONO CHIUSI I TRATTI SUL TRATTO URBANO ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO E IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA LA TANGENZIALE EST E FIORENTINI CODE PER LAVORI SU VIA DELLA SOLFARATA TRA CASALE DI MAGGIORE E LA LAURENTINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E PIU’ AVANTI CODE TRA ... Leggi su romadailynews

