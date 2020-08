Trasporti, De Micheli: “Mercoledì non prevista firma memorandum per ASPI” (Di lunedì 3 agosto 2020) (Teleborsa) – Mercoledì non ci sarà la firma sul memorandum con Atlantia per la cessione delle quote di Aspi, ma una riunione per definire aspetti tecnici, alla luce della complessità degli aspetti giuridici. A darne notizia è stata la Ministra dei Trasporti, Paola De Micheli intervenuta su Rai Tre al programma Agorà. “Noi mercoledì definiremo gli aspetti tecnici. La firma non credo che sarà mercoledì – ha spiegato la Ministra – Credo che l’impianto che stiamo definendo in questi giorni, con una difficoltà giuridica che è importante, vada nella direzione richiesta dalle famiglie delle vittime”. La misura, ha messo in evidenza la Ministra, va nella direzione “di recuperare tante e tante risorse ... Leggi su quifinanza

NicolaPorro : ?? Da oggi, sui #treni ad #altavelocità, doveva cessare il #distanziamentosociale. Roberto #Speranza l'ha impedito.… - fr4nc15_93 : In effetti tra deragliamenti, assenza di controlli, furti, pestaggi dei controllori e ritardi... hanno anche dei di… - MediasetTgcom24 : Treni e posti occupati, De Micheli: 'Trasporti Italia i più protetti al mondo' #treni - JenaPleesskyn : RT @SfigaCatrame: La ministro dei trasporti De Micheli ci ripensa, ed affida il ponte di Genova ancora ai Benetton. Per il PD ogni promessa… - bersani_piero : AGORA de Micheli min trasporti parla di autostrade dice il nulla vedremo come si procede con l'entrata dello stato… -