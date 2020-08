Sposa aggredita dalla suocera, panico sull’altare: “Ho pagato io!” (Di lunedì 3 agosto 2020) Può un matrimonio trasformarsi in un incubo? Assolutamente sì, e questa vicenda ne è la prova. In California la Sposa litiga con la suocera per un motivo assurdo, trasformando la cerimonia in una sorta di reality show… Sotto gli occhi di tutti. La Sposa litiga con la suocera: o meglio, è la suocera ad aggredire bruscamente la sua futura nuora, lasciando a bocca aperta tutti i presenti. È possibile che un giorno così speciale, all’insegna dell’amore e delle buone intenzioni, si trasformi nella puntata di un brutto reality show? Anna L., 29 anni, è finalmente pronta a vivere il momento più bello della sua vita, ma non sa che qualcuno sta per rovinarglielo. E, confermando i peggiori cliché, a farlo sarà proprio la ... Leggi su velvetgossip

Suocera e sposa litigano al matrimonio: "Non puoi cacciarmi, ho pagato io il vestito che indossi"

Un matrimonio celebrato in California si è trasformato in un vero e proprio incubo per una sposa che si è vista aggredire verbalmente dalla suocera. Anna Larrabee, la sposa 29enne, era all'altare e st ...

