Sicurezza stradale, la Provincia di Salerno consegna altri cantieri (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La Provincia di Salerno consegna altri lavori di miglioramento della Sicurezza stradale. Questa volta sono previsti sulla SP 74 nel territorio del Comune di Sarno e sulla SR ex SS 267 nel territorio del Comune di Castellabate. Gli importi sono rispettivamente di euro 60.482,14 per Sarno e euro 52.786,13 per Castellabate. "Gli interventi – dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – vengono consegnati in questi giorni. Il primo viene consegnato oggi e si tratta di lavori urgenti di consolidamento e rinforzo della sovrastruttura stradale, nonché rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale sulla ...

Il sindaco Di Girolamo il giorno della conferenza con cui ha comunicato ai cittadini che si ricandida ha fatto l’elenco delle cose fatte e dei sogni. Tra le cose di cui dice di aver realizzato ci son ...

Castellabate, al via lavori sulla via del Mare

La Provincia di Salerno consegna altri lavori di miglioramento della sicurezza stradale. Questa volta sono previsti sulla SR ex SS 267 nel territorio del Comune di Castellabate. L’importo è di 52.786, ...

