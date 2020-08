Sacchi: «Non credevo in questo Milan» (Di lunedì 3 agosto 2020) Arrigo Sacchi, storico allenatore del Milan, ha parlato dell’exploit finale dei rossoneri di Stefano Pioli Intervistato da Sky Sport a margine dell’evento dedicato al Premio Cesarini, Arrigo Sacchi ha parlato del Milan attuale. «Aspettarmi un miglioramento così netto del Milan? Direi una bugia se dicessi sì, l’arrivo di Ibrahimovic ha dato sicurezze, ma tutti sono cresciuti. Il prossimo anno dovranno farlo ulteriormente». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

