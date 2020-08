Ravanelli: «Parole Conte? Studiate da lui» (Di lunedì 3 agosto 2020) Fabrizio Ravanelli ha detto la sua sullo sfogo di Antonio Conte nei confronti dell’Inter: le Parole dell’ex calciatore Fabrizio Ravanelli, ex calciatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante il Premio Cesarini a Senigallia. Conte – «Credo che le Parole di Conte siano state Studiate da lui, ha capito vivendo il mondo Inter che c’è bisogno di un ulteriore sforzo da parte della società. Questo è quello che penso conoscendo Antonio che mette il suo lavoro davanti a tutti. Lui vuole far tornare a vincere l’Inter in questi tre anni e aveva bisogno di qualcosa che scuotesse il mondo Inter, Sembrano Parole che possano portare a una rottura, ma io credo che abbia ... Leggi su calcionews24

