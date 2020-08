Questione Lago Matese, Girfatti: “Pronto il regolamento, fatti e non polemiche” (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMatese – Importanti novità dopo la sospensione della navigabilità del Lago Matese. Sulla vicenda si è pronunciato il Presidente Girfatti, attivatosi in prima persona. Nelle prossime ore verrà pubblicato un regolamento che disciplinerà i criteri di navigabilità. Si tratta di uno strumento sperimentale che darà la possibilità di utilizzare imbarcazioni a remi. Lo stesso sarà recepito dai comuni di San Gregorio Matese e Castello del Matese per gli atti consequenziali. Sul tema è stato dato un contributo fattivo da Maurizio Frassinet, primo commissario del’Ente Parco e ornitologo di fama internazionale e dei funzionari ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Questione Lago Camminavo con passo allegro su un poetico sentiero, attorno al limpido lago di Molveno. Il Gazzettino Lago Maggiore in picchiata, il livello scende di 4 centimetri al giorno

Se il trend sarà confermato, è questione di pochi giorni per l’attivazione delle ... tra la quantità d’acqua riversata da fiumi e torrenti nel bacino del Lago Maggiore e quella in uscita che alimenta ...

Chiusura ponte sul Lago di Corbara, Bernardini chiede incontro a Tesei

Il sindaco di Baschi, Damiano Bernardini, ha chiesto un incontro urgente alla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e all’assessore regionale a infrastrutture e trasporti, Enrico Melasecch ...

