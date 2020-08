«Profondo rosso è nato in una chiesa» (Di lunedì 3 agosto 2020) Lo rivela a Panorama Claudio Simonetti, autore della colonna sonora del film horror che sta per compiere 45 anni. «Nella vita non ho composto solo musiche da paura, ma anche ritmi dance: pochi lo sanno, ma Gioca Jouer di Claudio Cecchetto l'ho fatta io». Claudio Simonetti. «A lume di candela, in una casa di Roma, immersa nell'oscurità: il primo incontro con Dario Argento fu un appuntamento al buio nel senso letterale del termine. Gli facemmo ascoltare i nostri brani seduti a un tavolo, nella penombra, con un mangiacassette a batterie» ricorda Claudio Simonetti, compositore, insieme alla sua band, i Goblin, di una delle colonne sonore più iconiche della storia del cinema italiano: Profondo rosso, un bestseller da quattro milioni di copie. «No, non fu una messinscena quella della casa ... Leggi su panorama

