Ponte Genova | Mattarella | ' accertamento responsabilità sia rigoroso'

Genova, 3 ago. (Adnkronos) - "Le responsabilità non sono generiche, hanno sempre un nome ed un cognome, sono sempre frutto di azioni che dovevano esser fatte o di omissioni che non dovevano essere compiute. Quindi è importante che vi sia un'azione severa, precisa, rigorosa, di accertamento delle responsabilità". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando in prefettura a Genova i familiari delle vittime del crollo del Ponte Morandi, prima dell'inaugurazione del nuovo Ponte.

