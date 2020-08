Paolo Ruffini sostituito a La Pupa e il Secchione: l’attore reagisce male (Di lunedì 3 agosto 2020) La Pupa e il Secchione e Viceversa tornerà su Italia Uno nella prossima stagione televisiva senza Paolo Ruffini. Nonostante gli ottimi ascolti registrati lo scorso autunno Mediaset ha deciso di non riconfermare l’attore e comico toscano. Al suo posto, come svelato in anteprima da Giornalettismo, ci sarà Andrea Pucci. Un cambio della guardia che non … L'articolo Paolo Ruffini sostituito a La Pupa e il Secchione: l’attore reagisce male proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Sarx88 : Pucci alla Pupa e il Secchione? Bah, Paolo Ruffini mi pare più adatto @_DAGOSPIA_ - GiusCandela : TEMPTATION ISLAND, L'EDIZIONE CON LA MARCUZZI DIVENTA NIP (PER NON 'SOVRAPPORSI' CON IL GF DI SIGNORINI). IL FLOP D… - MastroPioppo : RT @Garnnet86: @cartonimorti @ShooterHatesYou Nooo! Paolo Ruffini e Yotobi nella stessa foto! Grandiiih! - Garnnet86 : @cartonimorti @ShooterHatesYou Nooo! Paolo Ruffini e Yotobi nella stessa foto! Grandiiih! - MartVSLife : @lostinreality01 Paolo Ruffini e Guglielmo Scilla ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Ruffini Paolo Ruffini sostituito a La Pupa e il Secchione: l’attore reagisce male Gossip e Tv Paolo Ruffini sostituito a La Pupa e il Secchione: l’attore reagisce male

La Pupa e il Secchione e Viceversa tornerà su Italia Uno nella prossima stagione televisiva senza Paolo Ruffini. Nonostante gli ottimi ascolti registrati lo scorso autunno Mediaset ha deciso di non ri ...

Giuseppe Candela per Dagospia

CONTE E PALADINO FOTOGRAFATI IN SPIAGGIA. ''DIVA E DONNA'' BATTE ''CHI'' Il premier al mare con la sua compagna fa gola a tutti i settimanali. Nei giorni scorsi i paparazzi avrebbero immortalato Giuse ...

La Pupa e il Secchione e Viceversa tornerà su Italia Uno nella prossima stagione televisiva senza Paolo Ruffini. Nonostante gli ottimi ascolti registrati lo scorso autunno Mediaset ha deciso di non ri ...CONTE E PALADINO FOTOGRAFATI IN SPIAGGIA. ''DIVA E DONNA'' BATTE ''CHI'' Il premier al mare con la sua compagna fa gola a tutti i settimanali. Nei giorni scorsi i paparazzi avrebbero immortalato Giuse ...