Mihajlovic: “Dopo 9 mesi dal trapianto sto meglio di prima. Esami ok” (Di lunedì 3 agosto 2020) Sinisa Mihajlovic: “Dopo 9 mesi dal trapianto sto meglio di prima. Esami ok” Come sta Sinisa Mihajlovic? La risposta è arrivata dal diretto interessato nel post-partita di Bologna-Torino, ultima giornata del campionato di Serie A, andata in scena ieri sera – 2 agosto – allo stadio Dall’Ara. L’allenatore dei rossoblù, che ha vissuto un anno molto difficile, dopo una dura battaglia contro la leucemia, ha voluto tranquillizzare tutti: “Sono contento perché sto bene, ho fatto Esami tre giorni fa ed è tutto perfetto”. “Il bilancio è positivo – ha detto Sinisa parlando della stagione del suo Bologna -. Dobbiamo pensare che la squadra è rimasta senza ... Leggi su tpi

