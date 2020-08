La Roma e l'offerta dal Kuwait: "Dietro di noi non c'è il fondo sovrano" (Di lunedì 3 agosto 2020) Alharith Alateeqi e Fahad Al-Baker. I nomi di questi due imprenditori del Kuwait sono sulla bocca di mezza Roma da ieri pomeriggio quando lo stesso Al-Baker, proprietario della Winners International Trading, ha parlato pubblicamente su Twitter del tentativo di acquistare il club giallorosso: “Ora posso confermare che abbiamo presentato un'offerta a James Pallotta per l'acquisizione dell'AS Roma, attraverso il mio intermediario Alharit Alateeqi. Stiamo aspettando la risposta di Pallotta”. Alateeqi vive a Roma dal 2019, dove lavora per la Kuwait Petroleum International (la compagnia opera in Italia con il marchio Q8) e lo abbiamo contattato per chiarire meglio la situazione: “Io - rivela a Il Tempo rispondendo dalla sede del suo ufficio Romano - sono ... Leggi su iltempo

