La concessione torna ad Aspi, pur se provvisoria (Di lunedì 3 agosto 2020) Quando incontra i parenti delle vittime del crollo del Ponte appena rinato, in prefettura, Mattarella usa toni duri: «Le responsabilità hanno sempre un nome e un cognome. È importante che vi sia un’azione severa, precisa rigorosa». Ma quando affronta la spina che tormenta gli interlocutori non può far altro che confessare la propria impotenza, e certo non gli fa piacere: «Comprendo bene che la concessione sia un argomento sensibile per voi. Lo è per tutti. Ma non è competenza mia … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

AGI - L'arcobaleno sul nuovo ponte San Giorgio prima delle Frecce Tricolori. L'immagine di un'Italia che "si rialza da Genova", per usare le parole di Giuseppe Conte, arriva poco prima di Sergio Matta ...

Ponte Genova, Conte cita Calamandrei: “L’uomo che torna a camminare sul ponte simbolo di speranza e unità”

Genova. “Non siamo qui semplicemente per tagliare un nastro e forse non è neppure facile abbandonarsi a intenti celebrativi: ancora è troppo acuto il dolore della tragedia che si è consumata in questo ...

