Istruttoria per Salvini per mancato uso mascherina, arriva la retromarcia: “Io la metto, usate la testa” (Di lunedì 3 agosto 2020) Il rapporto tra Matteo Salvini e la mascherina nel corso delle ultime settimane è stato molto complesso. Le sue posizioni sul Covid-19, almeno le più recenti, magari non possono essere etichettate come “negazioniste“, a differenza di quanto avvenuto sui social e su altre testate, ma di sicuro ci sono sono state uscite decisamente distanti rispetto a quelle “filo governative” focalizzate sulla precauzione. Complici anche i numeri sui contagi che di recente hanno fatto riscontrare una fisiologica risalita nel nostro Paese. Al di là di queste premesse, ha fatto molto discutere la scelta di Salvini di non indossare la mascherina durante un convegno in Senato lunedì scorso. Una persona che lavora a Palazzo Madama, stando ad un video diventato poi virale, si era avvicinato ... Leggi su bufale

sterubi : @matteosalvinimi dopo l’istruttoria per mancato uso della mascherina, fa l’ennesima patetica retromarcia: “Io la me… - infoitinterno : Istruttoria per Salvini per mancato uso mascherina, arriva la retromarcia: “Io la metto, usate la testa” - SciroccatoS : Come sempre... - StudioSmussI : Pratiche #covid da 25 o 30 mila con assurde penali istruttoria ed estinzione anticipata e per prestiti @SACEgroup… - clikservernet : Istruttoria per Salvini per mancato uso mascherina, arriva la retromarcia: “Io la metto, usate la testa” -