Israele spara su 4 terroristi, nuove tensioni con la Siria (Di lunedì 3 agosto 2020) nuove tensioni di Israele nel complesso confine Siriano. Stando alle testimonianze di alcuni soldati al fronte, uomini dell’IDF hanno sparato contro quattro presunti terroristi, rei di aver posizionato degli esplosivi nella zona confinante dell’Alture del Golan. Secondo un portavoce dell’esercito israeliano, le persone non sono ufficialmente appartenenti a qualunque organizzazione terroristica, ma nonostante questo il … Leggi su periodicodaily

