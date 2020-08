I tifosi della Samp: “Termina una stagione assurda. Grazie a Ranieri. La società è stata disastrosa” (Di lunedì 3 agosto 2020) Su Tuttomercatoweb il comunicato con cui i tifosi della Sampdoria commentano la stagione della squadra. “È terminata una stagione assurda, giocata contro il volere di tutti i tifosi per soli fini finanziari. Non ci siamo espressi per mesi sul calcio giocato volendo rimanere estranei a quella scelta, ma è ora è giunto il tempo dei bilanci. Innanzitutto, il nostro Grazie va a Mister Ranieri: la salvezza è soprattutto merito suo. Ha saputo mettere ordine dove ordine non c’era e ha creduto in ciò che poteva sembrare impossibile. Cosa ancor più importante, ha con i suoi modi educati e sereni impersonato uno stile Sampdoria che manca in altre sfere ... Leggi su ilnapolista

Chiusa la stagione 2019-20 è tempo di conti e bilanci, tra questi quelli relativi alla ripartizione dei diritti tv in base ai piazzamenti in classifica. Il Parma ha chiuso la stagione all’undicesimo p ...

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ecco il palinsesto di Milan TV, canale tematico rossonero, nella settimana iniziata oggi e fino a domenica 9 agosto. INFERNO DEL LUNEDÌ – Nuovo appuntamento con l’Inferno d ...

