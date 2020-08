Elisa Isoardi confessa di aver avuto un tumore “avevo molta paura” (Di lunedì 3 agosto 2020) La conduttrice del “La Prova del Cuoco”, Elisa Isoardi al settimanale “Nuovo” ha confessato che nel 2014 ha avuto un tumore alle corde vocali. View this post on Instagram Noi quaggiù, lei lassù che ci osserva #castadiva A post shared by Elisa Isoardi (@ElisaIsoardi) on Jul 28, 2020 at 1:55pm PDT Elisa Isoardi ha confessato … L'articolo Elisa Isoardi confessa di aver avuto un tumore “avevo molta paura” Curiosauro. Leggi su curiosauro

piobulgaro : ?? Elisa Isoardi ha avuto un tumore, la donna l'ha scoperto in tv. Ecco come sta oggi! Leggi qui ??… - zazoomblog : Elisa Isoardi e il tumore alle corde vocali: il racconto della conduttrice Rai - #Elisa #Isoardi #tumore #corde - zazoomblog : “Il tumore così l’ho scoperto”. Elisa Isoardi spiega come se n’è accorta: “Poi l’intervento” - #tumore #scoperto”.… - zazoomblog : Elisa Isoardi chiede un ballerino paziente a Ballando con le Stelle (Foto e Video) - #Elisa #Isoardi #chiede… - CinqueNews : Il dramma di Elisa Isoardi: «Piango ancora» -