Di Biagio: «Ho un debito con Ferrara, rifarei tutto» – VIDEO (Di lunedì 3 agosto 2020) Gigi Di Biagio ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta maturata contro la Fiorentina: le sue parole Gigi Di Biagio ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Fiorentina. Queste le sue parole. «L’esperienza è stata negativa, ma la rifarei tutta la vita. Avevo la convinzione di potercela fare e lo abbiamo dimostrato nelle ultime settimane. Nelle ultime settimane sono emersi diversi problemi ma il bilancio resta comunque positivo. Non credo possa capitare una situazione del genere nella vita di un allenatore. Ringrazio comunque la società e chi mi ha scelto. Tutti coloro che mi sono stati vicini. Ho sentito la vicinanza della gente. Sarò sempre in debito con Ferrara e la tifoseria». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Torino e Spal salutano Longo e Di Biagio: «E' finita qui»

Longo sa di dover salutare e infatti saluta. "Questa è stata, secondo me, la mia ultima partita, e di conseguenza ci tengo a ringraziare chi mi ha dato l’opportunità di venire qui a Torino - dice - Ci ...

