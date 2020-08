Conte: ‘Duri e inflessibili’ sui migranti irregolari (Di lunedì 3 agosto 2020) Pugno di ferro del premier Giuseppe Conte, sul tema migranti: ‘Non possiamo tollerare che si entri in Italia in modo irregolare‘ Durante un incontro sulla legalità, tenutosi a Cerignola, nel foggiano, il premier Giuseppe Conte parla del tema migranti: ‘Non possiamo tollerare che si entri in Italia in modo irregolare. Tanto più non possiamo tollerare che in questo momento in cui la comunità internazionale intera ha fatto tantissimi sacrifici, questo risultati siano vanificati‘. ‘Duri e inflessibili’ sulla sicurezza Il premier Conte ha poi proseguito, parlando di sicurezza e di collaborazione con le autorità tunisine: ‘Addirittura ci sono migranti che tentato di sfuggire alla sorveglianza sanitaria. Non ce lo ... Leggi su zon

