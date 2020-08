Città Spettacolo, Picucci: “Proposta variegata adatta a tutti i gusti” (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Giornata di presentazioni per Benevento Città Spettacolo, rassegna giunta alla 41^ edizione, in programma nel centro storico del capoluogo dal 24 al 30 agosto. Nel corso della conferenza stampa tenutasi a Palazzo Paolo V sono stati il Sindaco Clemente Mastella, il direttore artistico Renato Giordano e l’assessore comunale con deleghe alla cultura, agli spettacoli, al sistema museale, teatrale e musicale, Oberdan Picucci. Quest’ultimo si è soffermato sul valore intrinseco della prossima edizione: “Quest’anno sarà indubbiamente un evento particolare perché ricade in un periodo storico delicatissimo. Sarà anche un modo per tornare alla normalità, per risentirci nel pieno di una vita che sta tornando piano piano quella di prima”. Commercio e ... Leggi su anteprima24

