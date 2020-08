Cagliari, Di Francesco nuovo allenatore: sarà manager all’inglese (Di lunedì 3 agosto 2020) Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore del Cagliari. Lo ha comunicato il club con una nota sul proprio sito ufficiale. Succede a Zenga, il cui contratto in scadenza al termine della stagione non è stato rinnovato. Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Eusebio Di Francesco: l’allenatore ha raggiunto l’accordo che lo lega alla società rossoblù sino al 30 giugno 2022. Stando a quanto riporta Sky Sport, Di Francesco non ricoprirà soltanto il ruolo di allenatore, ma gli saranno affidati anche compiti dirigenziali, una sorta di manager all’inglese. Per questo si va verso la separazione con l’attuale ... Leggi su ilnapolista

CagliariCalcio : Eusebio #DiFrancesco è il nuovo allenatore del #CagliariCalcio ???? Benvenuto in Sardegna, mister! ??… - SkySport : ULTIM’ORA CAGLIARI Ufficiale, DI FRANCESCO è il nuovo allenatore ? - DiMarzio : Novità in arrivo in casa #Cagliari: ruolo all'inglese per #DiFrancesco e nuovo direttore sportivo - junews24com : Di Francesco Cagliari, è ufficiale: panchina affidata all'ex Roma. Ma c'è una novità - - MrEfis79 : RT @CagliariCalcio: Eusebio #DiFrancesco è il nuovo allenatore del #CagliariCalcio ???? Benvenuto in Sardegna, mister! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Francesco Il Cagliari cambia allenatore: è ufficiale l'ingaggio di Di Francesco Goal.com Ufficiale: Di Francesco allenerà il Cagliari

Il tecnico ex Roma sostituirà Walter Zenga alla guida della squadra rossoblù. L'acordo lo lega con la società sarda fino al 30 giugno 2022.

Calciomercato Inter, cambia il futuro di Nainggolan: decisiva l’ufficialità

L’Inter lavora per la prossima stagione. Il club nerazzurro dovrà fare i conti con le diverse cessioni oltre che agli acquisti. Tra i calciatori che non dovrebbero far parte del progetto c’è sempre Ra ...

Il tecnico ex Roma sostituirà Walter Zenga alla guida della squadra rossoblù. L'acordo lo lega con la società sarda fino al 30 giugno 2022.L’Inter lavora per la prossima stagione. Il club nerazzurro dovrà fare i conti con le diverse cessioni oltre che agli acquisti. Tra i calciatori che non dovrebbero far parte del progetto c’è sempre Ra ...