Arsenal | si prova a trattenere Aubameyang | offerto un triennale

Secondo quanto riportato dal Mirror, l'Arsenal è pronto ad offrire un contratto triennale a Pierre-Emerick Aubameyang L'Arsenal sarebbe pronto a blindare il proprio attaccante, Pierre-Emerick Aubameyang, dopo la doppietta realizzata in FA Cup. La società londinese è infatti pronta ad offrire un contratto triennale all'attaccante da 250mila sterline a settimana.

L’Arsenal grazie al suo straripante Pierre-Emerick Aubameyang batte il Chelsea con un netto 2-1 e si aggiudica la finale di Fa Cup. La partita è stata bloccata dai Blues dopo soli 5', ma i Gunners rie ...Vince la squadra di Fonseca allo Stadium ed è il primo successo in nove anni. Buona partita dei giallorossi che difendono e ripartono. La formazione di Sarri senza Ronaldo e Dybala non punge Quando in ...