Aperte le iscrizioni per il corso di Assaggiatore di Vino Onav (Di lunedì 3 agosto 2020) Un'enoteca con cucina, a Taurasi la buona tavola di Enosteria TaGè 18 July 2020 Parte il corso di Assaggiatore di Vino di I° livello di Onav Avellino il prossimo martedì 4 agosto alle ore 19.15 ... Leggi su avellinotoday

Ultime Notizie dalla rete : Aperte iscrizioni Aperte le iscrizioni a VSF2020 Polimerica.it Cultura: Italia-Tunisia, al via bando per studenti e giovani stilisti

Roma , 03 ago 16:39 - (Agenzia Nova) - In vista della prossima edizione di Open Art Week, progetto creato per connettere spazi ed artisti indipendenti nel mondo, che ha in programma per l'autunno una ...

Endorfine Festival a settembre: si comincia con Burioni

Il virologo italiano aprirà la 2ª edizione, ridisegnata nel programma e negli spazi. Spicca anche l'incontro tra Adriana Faranda (ex Br) e la figlia di Aldo Moro. Endorfine Festival prosegue con i lav ...

