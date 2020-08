Antonio Conte ora fa marcia indietro? “Ho sposato un progetto triennale con l’Inter”. E sul ritorno alla Juve annuncia querele (Di lunedì 3 agosto 2020) Antonio Conte rompe il silenzio dopo la sfuriata in conferenza stampa, l’attacco ai vertici dell’Inter e le voci su un suo futuro lontano da Milano già al termine di questa stagione. Lo fa con una nota ufficiale all’Ansa che assomiglia molto a una marcia indietro: “Ho sposato un progetto triennale con l’Inter e come ho sempre fatto nella mia vita lavorerò duramente e mi batterò con tutte le mie forze e con tutto quello che è nelle mie possibilità affinché sia un progetto vincente“. Un passo indietro per smentire le voci su un possibile addio, oppure un modo per ricompattare l’ambiente, tenerlo unito almeno fino alla fine ... Leggi su ilfattoquotidiano

