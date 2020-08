Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: codice giallo per temporali diffusi e frequenti sulla regione (Di lunedì 3 agosto 2020) La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di Allerta gialla per il territorio del Friuli Venezia Giulia dal pomeriggio. Il progressivo avvicinamento di una saccatura da ovest portera’ un aumento dell’instabilita’ sulla regione, in particolare tra oggi e domani anche con il passaggio di un marcato fronte atlantico. Oggi quindi saranno probabili temporali diffusi e frequenti su tutta la regione, anche forti, con piogge localmente intense, fino alla giornata di domani. La situazione migliorera’ da mercoledi’ con cielo variabile, schiarite e temperature in risalita.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

