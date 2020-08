A Roma, il M5S propone un museo del fascismo (Di lunedì 3 agosto 2020) Tre consiglieri della maggioranza M5S a Roma hanno proposto l’istituzione nella capitale di un museo del fascismo. Una proposta che lascia spiazzati e che, tuttavia, ha già raccolto alcune voci dissonanti, arrivate soprattutto dal mondo intellettuale della Capitale. L’istituzione di un museo del fascismo a Roma, infatti, sebbene proposta in base a principi «catartici» rispetto al Ventennio e a un suo ritorno di fiamma in questi ultimi anni, potrebbe prestarsi a interpretazioni piuttosto equivoche. LEGGI ANCHE > Predappio non finanzia la visita ad Auschwitz, Virginia Raggi invita gli studenti a quella organizzata da Roma museo del fascismo a Roma, la proposta del M5S Nelle ... Leggi su giornalettismo

AlbertoBagnai : (Public Policy) - Roma, 29 lug - Gianpaolo Vallardi (Lega) è stato confermato presidente della commissione Agricolt… - LaurinaGiordano : RT @janavel7: Qualche giulivo consigliere M5s propone 'un grande museo sul fascismo' a Roma. Secondo me non sono mai stati a quello di via… - lucillalilla : RT @janavel7: Qualche giulivo consigliere M5s propone 'un grande museo sul fascismo' a Roma. Secondo me non sono mai stati a quello di via… - simonafabbris : RT @PBerizzi: 'A Roma un museo del fascismo'. La proposta di M5S che divide la capitale. 'E' per attirare gli appassionati'. Oggi su @repub… - comeH2O : RT @PBerizzi: 'A Roma un museo del fascismo'. La proposta di M5S che divide la capitale. 'E' per attirare gli appassionati'. Oggi su @repub… -