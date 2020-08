Wta Palermo 2020, qualificazioni: Trevisan da urlo, sconfitta nettamente Gracheva (Di domenica 2 agosto 2020) Martina Trevisan è implacabile contro Varvara Gracheva e approda all’ultimo turno di qualificazioni del Wta International di Palermo 2020. La toscana non lascia scampo alla giovane russa, concedendo solamente due game: finisce 6-2 6-0 in un’ora e 11 minuti. Grande tennis mostrato dall’azzurra che ieri aveva superato nel derby tutto italiano Giulia Gatto-Monticone. Trevisan sfiderà Juvan, vittoriosa in rimonta ai danni di Ruse, per un posto nel main draw. Eliminata l’altra tennista azzurra impegnata quest’oggi, vale a dire Martina Di Giuseppe, sconfitta con un sonoro 6-2 6-3 dalla spagnolo Arruabarrena. Nulla da fare per la giocatrice romana, che capitola dopo un’ora e mezza di gioco circa. S’impone in tre set ... Leggi su sportface

