Uomini e Donne: Roberta Di Padua svela in che rapporti è con Armando (Di domenica 2 agosto 2020) Roberta di Padua, dopo l’esperienza al Trono Over di Uomini e Donne, ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Armando Incarnato. Roberta Di Padua è una delle protagoniste indiscusse del Trono Over di Uomini e Donne. Durante il corso della sua permanenza nel programma, la dama ha più volte discusso, in maniera anche piuttosto accesa, … L'articolo Uomini e Donne: Roberta Di Padua svela in che rapporti è con Armando è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Liguria - Esattamente quarant’anni fa, il 2 agosto 1980, la strage della stazione di Bologna. Nell'esplosione morirono 85 persone e duecento restarono ferite. Di seguito, il messaggio di Alessandro Pi ...

Salute delle donne, la cura è differente ma i farmaci vengono testati solo sui maschi

Se frugo dentro la mia borsa, scopro che sono pochi i farmaci che posso prendere con assoluta tranquillità perché gli studi clinici di sperimentazione sulle medicine vengono effettuati per lo più sugl ...

