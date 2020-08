Si rifiuta di mettere la mascherina: cacciata dall’aereo tra gli applausi dei passeggeri (Di domenica 2 agosto 2020) Una donna, che si è rifiutata di indossare la mascherina a bordo di un volo di linea, è stata cacciata dall’aereo tra gli applausi dei passeggeri. È successo negli Stati Uniti, dove a filmare la scena in un video è stata Jordan Slade, che ha poi pubblicato la clip su TikTok. La donna di mezza età, che non voleva mettere la mascherina durante il volo, viene ripresa mentre è intenta a raccogliere i suoi bagagli a mano, per poi dirigersi verso la porta dell’aereo, accompagnata dagli steward. Quando sta abbandonando l’aeromobile gli altri passeggeri applaudono e lei, voltandosi verso di loro, non nasconde l’indignazione. Leggi anche: 1. Documenti del CTS, il governo non ... Leggi su tpi

Si rifiuta di mettere la mascherina: cacciata dall'aereo tra gli applausi dei passeggeri TPI

Le trasposizioni cinematografiche dei romanzi sono sempre un terreno delicato, dove si rischia di scivolare facilmente e di rompersi più di qualche osso nella caduta. Non è il caso de Le regole della ...

Commercio, sul piatto 500mila euro di aiuti

Il Comune mette sul piatto circa 500mila euro per aiutare 2.100 attività del territorio tra commercianti e artigiani sotto forma di sconti per la Tari. Proprio sulla tariffa dei rifiuti sono in arrivo ...

