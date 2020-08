Sanremo, trovato cadavere di un 70enne su scale condominio: è omicidio (Di domenica 2 agosto 2020) Sanremo, trovato cadavere di un 70enne su scale condominio: è omicidio. Si tratta di un facoltoso commerciante di orologi, Luciano Amoretti Un omicidio si è consumato nella notte a Sanremo: i poliziotti hanno rinvenuto il cadavere di un 70enne sulle scale di un condominio. Si tratta di Luciano Amoretti, commerciante facoltoso di orologi e pietre … L'articolo Sanremo, trovato cadavere di un 70enne su scale condominio: è omicidio proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

