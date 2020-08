San Severo: esplosione in ditta di fuochi d’artificio, morto il titolare 43enne Luciano Del Vicario era in agonia dal giorno dell'incidente. Due anni fa morì il fratello 35enne (Di domenica 2 agosto 2020) Lo ha comunicato il sindaco Francesco Miglio. Non ce l’ha fatta il 43enne Luciano Del Vicario, rimasto gravemente ferito nell’esplosione avvenuta nella ditta di fuochi d’artificio in territorio di San Severo. incidente accaduto a metà settimana e da subito le condizioni di Luciano Del Vicario erano apparse disperate. Meno gravi le ferite per un lavoratore pure coinvolto nell’accaduto. Due anni fa, in un’esplosione nella stessa ditta, morì il fratello 35enne di Luciano Del Vicario. L'articolo San Severo: ... Leggi su noinotizie

