Roma, lo United non prolunga il prestito: Smalling non ci sarà contro il Siviglia (Di domenica 2 agosto 2020) Roma, 2 agosto 2020- Non arrivano buone notizie per la Roma a pochi giorni dalla sfida di Europa League contro il Siviglia . Ormai da settimane i giallorossi erano in trattativa con il Manchester ... Leggi su quotidiano

DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, il #ManchesterUnited ha rifiutato l’estensione del prestito di #Smalling - DiMarzio : #Calciomercato | #ASRoma resta lontana l'intesa con il #ManUtd per #Smalling - MarioGiunta : Roma, nessun accordo con lo United per l’estensione del prestito di Smalling. La sua stagione in giallorosso (salvo… - GPeppe34N : RT @Sport_Mediaset: Il #ManchesterUnited dice no: #Smalling saluta la #Roma. #SportMediaset - Notiziedi_it : Roma, nessun accordo con il Manchester United: Smalling saluta -