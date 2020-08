Repubblica: timida speranza per Insigne. Potrebbe essere risentimento osseo e non muscolare (Di domenica 2 agosto 2020) Occorrerà aspettare domani, e la diagnosi proveniente dagli esami a cui sarà sottoposto, per sapere se Lorenzo Insigne (infortunatosi ieri contro la Lazio) potrà essere a disposizione di Gattuso per la partita di Champions contro il Barcellona. Ma per Repubblica esiste una “timida speranza” che ciò possa accadere. L’edizione online del quotidiano scrive: “Ma c’è la timida speranza che il risentimento avvertito dal giocatore sia di natura più che altro ossea e non soprattutto muscolare”. Per ora il capitano resterà a riposo, nella speranza che si tratti di un problema meno grave di quanto era sembrato a caldo ieri. Certo, farà di tutto per ... Leggi su ilnapolista

