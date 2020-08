Ponte Morandi, domani l’inaugurazione. Assenti i parenti delle vittime: “Non ci appartiene” (Di domenica 2 agosto 2020) Lunedì l’inaugurazione del Ponte San Giorgio di Genova, ma scoppia la polemica dei parenti delle vittime del crollo per la concessione ad Autostrade: “Questo viadotto non ci appartiene”. Genova inaugura il nuovo viadotto sul Polcevera quasi due anni dopo il crollo del Ponte Morandi. La cerimonia alla presenza delle massime autorità dello Stato comincerà lunedì … L'articolo Ponte Morandi, domani l’inaugurazione. Assenti i parenti delle vittime: “Non ci appartiene” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

fattoquotidiano : Ponte Morandi, “non c’è nulla da celebrare”. I vigili del fuoco scrivono ai parenti delle vittime che non partecipe… - fattoquotidiano : Ponte Morandi, le motivazioni della Consulta: “Urgenza di avviare ricostruzione e gravità del crollo giustificano l… - ZuccheroSugar : “Orgoglioso ed emozionato di aver partecipato a questo progetto. With love. Zucchero” In occasione dell’inaugurazi… - SuperStufo : @Gianmar26145917 @mauriziofabi99 Il ponte Morandi chiede giustizia non lo dimentichi - StefanoMassimoR : @GiuseppeConteIT Quindi? Conte fregato dai Benetton: il risarcimento per il Ponte Morandi lo deve pagare lo Stato -