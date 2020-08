Opena Arms, Danilo Toninelli peggio di giuda. Ma ve lo ricordate, quando con Matteo Salvini... (Di domenica 2 agosto 2020) Sentite questa: «Fino ad oggi abbiamo diminuito di una cifra veramente enorme il numero degli sbarchi. Stiamo facendo un buon lavoro di squadra. Non Salvini, ma Salvini insieme al sottoscritto e al premier Conte. C'è chi cerca di accreditarsi il risultato, a me non importa. Conta solo il risultato». Eh sì, c'era un tempo, non molto lontano, in cui si faceva a gara per intestarsi la paternità del contrasto all'immigrazione selvaggia. Per strappare al leader della Lega il monopolio della lotta ai clandestini. Se continua così, con la situazione totalmente fuori controllo e clandestini positivi al Covid che scorrazzano indisturbati per il Paese, quel tempo tornerà presto. Ma non subito. Non ora. Adesso è il momento dei distinguo e dei voltafaccia. Dei salti della quaglia e delle capriole. Anche ... Leggi su liberoquotidiano

