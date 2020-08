Nico Pepe, gli eventi dal 3 al 5 agosto 2020 (Di domenica 2 agosto 2020) Orsaria di Premariacco, 19/03/2019 – TeatrOrsaria – Accademia Nico Pepe – “Ogni domani è importante” – scritto e diretto da Claudio de Maglio – con gli allievi attori del secondo anno (Adel Abo Oof, Pietro Cerchiello, Alessandro Colombo, Giulia Cosolo, Giacomo Andrea Faroldi, Girleine Garbaccio Bogin, Andreas Garivalis, DomeNico Indiveri, Simone Isa, Andrea Maffetti, Maria Irene Minelli, Dina Mirbakh, Radu Murarasu, Pouria Jashn Tirgan, Nizam Pompeo, Sara Setti, Giacomo Tamburini)Estate alla Nico Pepe i prossimi appuntamenti dal 3 al 5 agosto: „Per qualche Corona in più“ a Terzo di Aquileia lunedì 3 agosto (ore 18,30) e martedì 4 a Premariacco (ore 21), poi a Udine mercoledì 5 (ore ... Leggi su udine20

nuraniqq : Nico pepe score 2 ini malam - informatrieste : A Palmanova la Commedia dell’Arte della Nico Pepe con le invasioni turche in Friuli - - KBWard61 : @EmiratesFACup Solo run & finish by nico pepe. ???????????? - zazoomblog : Nico Pepe: “Per qualche Corona in più..” dal 31 luglio 2020 - #Pepe: #qualche #Corona #più..” #luglio… -

Ultime Notizie dalla rete : Nico Pepe Parte domani da Palmanova la Commedia dell'Arte della Nico Pepe Friuli Sera Lodo Guenzi e Nicola Borghesi a Udine smontano il cliché degli “sdraiati”

Stasera il frontman de “Lo stato sociale” e l’attore, ex compagni di studi alla “Nico Pepe” portano in scena “Capitalismo magico” per Blossom-Fioriture Si ritrovano a Udine.

Commedia dell’arte in piazza a Palmanova

Inizia da Palmanova (piazza Grande Loggia della Gran Guardia, posti fino a esaurimento) oggi venerdì alle 21 il viaggio della commedia dell’arte con la Nico Pepe «Per qualche Corona in più. Il Friuli ...

Stasera il frontman de “Lo stato sociale” e l’attore, ex compagni di studi alla “Nico Pepe” portano in scena “Capitalismo magico” per Blossom-Fioriture Si ritrovano a Udine.Inizia da Palmanova (piazza Grande Loggia della Gran Guardia, posti fino a esaurimento) oggi venerdì alle 21 il viaggio della commedia dell’arte con la Nico Pepe «Per qualche Corona in più. Il Friuli ...